PHP-скрипт для заливки файлов на файлообменники

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок345 просмотров

Требуется создать PHP-скрипт, который будет размещен на хостинге с быстрым интернет-каналом, для того, чтобы пользователи, заходя на скрипт могли заливать с его помощью свои файлы сразу на несколько файлообменников, залив к нам всего один раз.

Также интересует возможность регистрации пользователей на этом сервисе, возможность за некоторую оплату вводить для заливки свои имя и пароль для удаленных файлообменников. Чтобы велся полный учет файлов, операций в разрезе пользователей, в разрезе файлов.

Для примера сервисы:

http://x-mirrors.com - придерживаюсь этого варианта, но не знаю как работает биллинг по оплате VIP-доступа

http:// www.multi-up.com,

http://www.fileducky.com,

http://www.massmirror.com,

http://www.asapload.com.

PHP
16 лет назад
veryangrysenya
Остапенко 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

m9i
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$275
7 дней

Заявки фрилансеров

m9i
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Внести доделки в сайт.

    $40

    Адрес сайта http://butterfly-city.ru Сайт сделан на вордпрессе. Что нужно сделать: 1. Все старницы должны соответствовать первой(левое меню), кроме интернет магазина, например заходим в новость http://butterfly-city.ru/?p=3 и слева категории интернет магазина, а должны ...

    WordPress
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Помощь по Sape

    Работаю с сапой и некоторые ссылки падают в error. Хочу понять причину этого, в сапе пишут, что это у меня в программе, что то с частью всё нормально с частью нет. ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Смена CMS Сибирского развлекательного портала

    $500

    Здравствуйте! На портале www.funsib.ru планирую в самое ближайшее время провести смену CMS. Сейчас сайт построен на AntiSlaed 4.3.1. Одним из галвных претендентов рассматриваю Amiro.CMS Free, но укомплектованную дополнительными модулями (статьи, фотогалерея, поиск, регистрация пользователей). ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перенаправление

    Нужен скрипт который при запросе определённого файла на сервере бедут подкладывать его с другого. Если быть точнее, то запрашиваемый фаил будет прозрачно забератся с другого сервера с задаными параметрами прокси.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа над сайтом

    $2500

    Требуется веб-программист для работы над сайтом(доработка и расширение фукционала, новый проект-сайт знакомств, сайт в рабочем состоянии), работа 3-4 часа 3 дня в неделю, оплата еженедельно по факту, необходимо знание языков: PHP, MySQL, XHTML,!!!!!! ...

    CSSJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Замена wysiwyg редактора в shop-script pro

    Замена wysiwyg редактора в магазине на базе shop-script pro. Установлен fckeditor в редактировании описания категорий, продуктов, контента главной страницы и внутренних страниц, итого в 5 формах на 4 страницах админки. Но в некоторых компьютерах и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделать flashки

    Есть 3 флешки. В принципе, они относительно готовы, но не работает кнопка сохранить, которая должна сохранять это всё в джипеги. Флешки – в архиве. Есть .fla исходники. ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание проигрывателя flash-роликов

    Требуется создание проигрывателя flash-роликов. Требования указаны в приложенном файле. Просьба свои заявки оставлять в проекте с ссылками на примеры подобных работ, указанной стоимостью, сроками и контактными данными. Предложения из серии: "Сделаю", ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна помощь со скриптом

    $5

    Есть скрипт проверки на домен для флешь видео плеера, но никак не получается его запустить, нужен толковый программист способный разобраться, детали в асе. Задача пустяковая. ася 448-466-982

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад