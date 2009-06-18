Адрес сайта http://butterfly-city.ru Сайт сделан на вордпрессе. Что нужно сделать: 1. Все старницы должны соответствовать первой(левое меню), кроме интернет магазина, например заходим в новость http://butterfly-city.ru/?p=3 и слева категории интернет магазина, а должны ...
PHP-скрипт для заливки файлов на файлообменники
Требуется создать PHP-скрипт, который будет размещен на хостинге с быстрым интернет-каналом, для того, чтобы пользователи, заходя на скрипт могли заливать с его помощью свои файлы сразу на несколько файлообменников, залив к нам всего один раз.
Также интересует возможность регистрации пользователей на этом сервисе, возможность за некоторую оплату вводить для заливки свои имя и пароль для удаленных файлообменников. Чтобы велся полный учет файлов, операций в разрезе пользователей, в разрезе файлов.
Для примера сервисы:
http://x-mirrors.com - придерживаюсь этого варианта, но не знаю как работает биллинг по оплате VIP-доступа
http:// www.multi-up.com,
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Работаю с сапой и некоторые ссылки падают в error. Хочу понять причину этого, в сапе пишут, что это у меня в программе, что то с частью всё нормально с частью нет. ...Завершен16 лет назад
- $500
Здравствуйте! На портале www.funsib.ru планирую в самое ближайшее время провести смену CMS. Сейчас сайт построен на AntiSlaed 4.3.1. Одним из галвных претендентов рассматриваю Amiro.CMS Free, но укомплектованную дополнительными модулями (статьи, фотогалерея, поиск, регистрация пользователей). ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт который при запросе определённого файла на сервере бедут подкладывать его с другого. Если быть точнее, то запрашиваемый фаил будет прозрачно забератся с другого сервера с задаными параметрами прокси.Закрыт16 лет назад
- $2500
Требуется веб-программист для работы над сайтом(доработка и расширение фукционала, новый проект-сайт знакомств, сайт в рабочем состоянии), работа 3-4 часа 3 дня в неделю, оплата еженедельно по факту, необходимо знание языков: PHP, MySQL, XHTML,!!!!!! ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Замена wysiwyg редактора в магазине на базе shop-script pro. Установлен fckeditor в редактировании описания категорий, продуктов, контента главной страницы и внутренних страниц, итого в 5 формах на 4 страницах админки. Но в некоторых компьютерах и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть 3 флешки. В принципе, они относительно готовы, но не работает кнопка сохранить, которая должна сохранять это всё в джипеги. Флешки – в архиве. Есть .fla исходники. ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создание проигрывателя flash-роликов. Требования указаны в приложенном файле. Просьба свои заявки оставлять в проекте с ссылками на примеры подобных работ, указанной стоимостью, сроками и контактными данными. Предложения из серии: "Сделаю", ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Создать карту на флеш для клиентов на сайт в раздел контакты.Завершен16 лет назад
- $5
Есть скрипт проверки на домен для флешь видео плеера, но никак не получается его запустить, нужен толковый программист способный разобраться, детали в асе. Задача пустяковая. ася 448-466-982Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад