PHP-скрипт для заливки файлов на файлообменники

Требуется создать PHP-скрипт, который будет размещен на хостинге с быстрым интернет-каналом, для того, чтобы пользователи, заходя на скрипт могли заливать с его помощью свои файлы сразу на несколько файлообменников, залив к нам всего один раз.

Также интересует возможность регистрации пользователей на этом сервисе, возможность за некоторую оплату вводить для заливки свои имя и пароль для удаленных файлообменников. Чтобы велся полный учет файлов, операций в разрезе пользователей, в разрезе файлов.

Для примера сервисы:

http://x-mirrors.com - придерживаюсь этого варианта, но не знаю как работает биллинг по оплате VIP-доступа

http:// www.multi-up.com,

http://www.fileducky.com,

http://www.massmirror.com,

http://www.asapload.com.