Адрес сайта http://butterfly-city.ru Сайт сделан на вордпрессе. Что нужно сделать: 1. Все старницы должны соответствовать первой(левое меню), кроме интернет магазина, например заходим в новость http://butterfly-city.ru/?p=3 и слева категории интернет магазина, а должны ...
Красивая карта для сайта на флеш
Создать карту на флеш для клиентов на сайт в раздел контакты.
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