Необходимо настроить импорт-экспорт CSV

Необходимо настроить шаблон импорт-экспорт CSV. Стоит: Joomla 1.5, CSV Improved 0.8 RC 2.1, VirtueMart 1.1.3 stable. Собстевво то, что я пытался настроить работает, но как то криво и экспортирует и импортирует, но добавляет как новое, а не на замену да с кавычками... Нужен шаблон, что бы можно было экспортировать файл, изменять, добавлять или удалять позиции и импортировать его обратно. Бюджет 600 рублей, переводом на электронный кошелек по сдаче работы. ICQ 804548