Калькулятор расчета стоимости доставки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок221 просмотр

Нужен "прикрутить" к сайту калькулятор он-лайн расчета стоимости доставки груза транспортными компаниями.

Используемые при этом данные:

1) город доставки

2) кол-во мест груза

- вес груза (расчет от кол-ва мест)

- габарит груза (расчет от кол-ва мест)

- объем груза (расчет от кол-ва мест)

3) выбор транспортной компании (одной или с отметкой всех)

5) выписка заявки на доставку (с возможностью распечатки)

6) отправка заявки через сайт (заказчику и отправителю)

Сайт работает на CMS WebDirector

В ICQ и скайп - просьба не писать !

16 лет назад
ask-corp
57 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров