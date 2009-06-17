Нужен Интернет магазин + встроенные парсер товаров по продажам фото/видео техники, а также комьютеров и ноутбуков и.т.д. Написанный чисто под мои нужды. Дизайн как таковой должен быть не сложный, особенные функции встроенные парсер товаров с ...
Калькулятор расчета стоимости доставки
Нужен "прикрутить" к сайту калькулятор он-лайн расчета стоимости доставки груза транспортными компаниями.
Используемые при этом данные:
1) город доставки
2) кол-во мест груза
- вес груза (расчет от кол-ва мест)
- габарит груза (расчет от кол-ва мест)
- объем груза (расчет от кол-ва мест)
3) выбор транспортной компании (одной или с отметкой всех)
5) выписка заявки на доставку (с возможностью распечатки)
6) отправка заявки через сайт (заказчику и отправителю)
Сайт работает на CMS WebDirector
В ICQ и скайп - просьба не писать !
Заявки фрилансеров
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