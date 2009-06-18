Написать на php систему комментариев с админ панелью и регистрацией юзеров: на странице добавления комментария должен использоваться jquery или подобный фреймворк для добавления комментария без перезагрузки страницы, а также форма для форматирования сообщений. ...
Нужна помощь в настройке Lucene Solr
Нужна помощь или консультация. Как в Lucene Solr обновлять определенные fields .
Прошу писать тех кто знаком с етой системой.
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