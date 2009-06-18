Нужна помощь в настройке Lucene Solr

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Завершен1 заявка151 просмотр

Нужна помощь или консультация. Как в Lucene Solr обновлять определенные fields .

Прошу писать тех кто знаком с етой системой.

16 лет назад
tiamo
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

umbr
Юрий 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

umbr
Юрий 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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