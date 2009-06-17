Написать на php систему комментариев с админ панелью и регистрацией юзеров:

на странице добавления комментария должен использоваться jquery или подобный фреймворк для добавления комментария без перезагрузки страницы, а также форма для форматирования сообщений.

в сообщениях могут использоваться смайлы и ссылки. все это должно быть интегрировано в готовый шаблон.

за подробностями стучать в icq.

альтернативой может послужить прикручивание какого нибудь движка блога (wordpress и подобные) или микроблога

ресурс: shinybeats[dot]com

цены на выполнения работы желательно антикризисные!

связь: icq 532967