Написать на php систему комментариев

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Закрыт4 заявки150 просмотров

Написать на php систему комментариев с админ панелью и регистрацией юзеров:

на странице добавления комментария должен использоваться jquery или подобный фреймворк для добавления комментария без перезагрузки страницы, а также форма для форматирования сообщений.

в сообщениях могут использоваться смайлы и ссылки. все это должно быть интегрировано в готовый шаблон.

за подробностями стучать в icq.

альтернативой может послужить прикручивание какого нибудь движка блога (wordpress и подобные) или микроблога

ресурс: shinybeats[dot]com

цены на выполнения работы желательно антикризисные!

связь: icq 532967

jQueryPHPWordPress
16 лет назад
abcunt
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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