Вот что мы имеем на данный момент poroxa.net От Вас хочу услышать цену и предложения по доработке портала, в итоге хочется иметь полностью настроенный сайт сообщества. Сайт должен быть удобным и ...
Фильтры в Mosets Tree
Доброго времени суток
Нужна помощь по созданию фильтрации в Mosets Tree 2.0.9
Суть в следующем:
1. Я открываю категорию "Туробъекты" - в ней мне необходимо отобрать связанные по общему местонахождению или по общей тематике и т.д. (все они связанны с Парент одной цепочкой)....
Т.е. это будут пять полей на страничке sub_listings.tpl.php с выпадающим списком ключевых слов (подкатегорий):1.регион->(вып. список) 2тип ->(вып. список) 3подтип->(вып. список) 4услуги->(вып. список)5инфраструктура->(вып. список).
2. Аналагично с другой категорией "Услуги", только здесь их всего два: регион->инфраструктура.
Я создал второй шаблон и эти категории отображаются через разные шаблоны, по этому я и акцентирую внимание на sub_listings.tpl.php, который может быть в одной категории с одним кодом, а вдругой с другим.
Может это для вас лишнее, но это просто мои предположения.
3. Я открываю Описание объекта, а мне необходимо найти все связанные с ним структуры - услуги, инфраструктуру, товары... Т.е почти тоже самое надо сделать в описании объекта (sub_listingDetails.tpl), но это только для одной категории "туробъекты"
И последнее, что мне необходимо сделать, это у меня есть поле в описании объекта (оно же является отдельной категорией) это вмещающий объект (например Национальный парк) и в него входят много других объектов (например: минеральные источники, церкви, валуны и т.д.). Так вот необходимо сделать так, что бы кликнув по названию этого вмещающего объекта отображались все входящие в него другие объекты....
Прикрепляю готовый модуль на основе которого я хотел сделать фильтры в компоненте, только не могу разобраться как подключить его в шаблон Мозетс Трии и как подключить кастом фильтр к б.д.
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