Фильтры в Mosets Tree

Доброго времени суток

Нужна помощь по созданию фильтрации в Mosets Tree 2.0.9

Суть в следующем:

1. Я открываю категорию "Туробъекты" - в ней мне необходимо отобрать связанные по общему местонахождению или по общей тематике и т.д. (все они связанны с Парент одной цепочкой)....

Т.е. это будут пять полей на страничке sub_listings.tpl.php с выпадающим списком ключевых слов (подкатегорий):1.регион->(вып. список) 2тип ->(вып. список) 3подтип->(вып. список) 4услуги->(вып. список)5инфраструктура->(вып. список).

2. Аналагично с другой категорией "Услуги", только здесь их всего два: регион->инфраструктура.

Я создал второй шаблон и эти категории отображаются через разные шаблоны, по этому я и акцентирую внимание на sub_listings.tpl.php, который может быть в одной категории с одним кодом, а вдругой с другим.

Может это для вас лишнее, но это просто мои предположения.

3. Я открываю Описание объекта, а мне необходимо найти все связанные с ним структуры - услуги, инфраструктуру, товары... Т.е почти тоже самое надо сделать в описании объекта (sub_listingDetails.tpl), но это только для одной категории "туробъекты"

И последнее, что мне необходимо сделать, это у меня есть поле в описании объекта (оно же является отдельной категорией) это вмещающий объект (например Национальный парк) и в него входят много других объектов (например: минеральные источники, церкви, валуны и т.д.). Так вот необходимо сделать так, что бы кликнув по названию этого вмещающего объекта отображались все входящие в него другие объекты....

Прикрепляю готовый модуль на основе которого я хотел сделать фильтры в компоненте, только не могу разобраться как подключить его в шаблон Мозетс Трии и как подключить кастом фильтр к б.д.