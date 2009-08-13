Модуль оплаты для phpprobid 6.5. По образцу модулей входящих в phpprobid. Возможности:Пополнение своего аккаунта на аукционе, Оплата На прямую продавцу лота на его кошелек в ПС, оплата на аккаунт в аукционе, вывод средств с баланса по заявке, система статистики по работе модуля, конфигурирование работы модуля из админки phpprobid, а кошельков продавцов из их личного кабинета. Системы Webmoney, RBKMoney, Yandexденьги, robokassa.ru.

Возможна реализация прямой оплаты через гарант сервис, к примеру средства при прямой оплате продавцу зачисляются на его баланс и только через трое суток в случае отсутствия отрицательных отзывов или стопа от админа перечисляются на его кошелек.

Выполнено должно быть в начале июЛя, можно попозже, но не раньше, т.к. сейчас отдыхаю и не имею возможности принять работу.

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