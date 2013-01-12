azsoft

Фамиль Ибрагимов azsoft

 
44 годаАзербайджан/Баку
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Програмирование для всех

Образование:

Азербайджанская Государственная Академия:диплом бакалавра по специальности автоматизация электротехнических сетей и систем (2000), диплом магистра по специальности электротехнические сети и системы (2002).

 

Знаю:

- PHP&MySQL;

- HTML(DHTML), CSS, JavaScript;

- XML/XSLT, WML;

- Macromedia Flash MX 2004 (Action Script 1.0& Action Script 2.0);

- Adobe PhotoShop.

А также:

- Pascal MSDOS & Windows(Delphi);

- C/C++ MSDOS & Windows(C++ Builder).

- Unix, Oracle

 

Также работал на электрических станциях: в цеху Автоматики и измерительных приборов на должности программист по управлению газотурбин.

PHPJavascriptMySQLOracleHTMLCSSDelphi
Портфолио
Отзывы заказчиков
sdesigner
Сергей 
63 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Помощь по Easy 2 Gallery - не бьется на страницы.
Спасибо за своевременный отклик.
:)
Ответный отзыв
sidorivan
Иван 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
$25
10 баллов
10 лет назад
Написать модуль подписки на новости для DLE 10
Молодец, все быстренько сделал как надо!
Оплатил. Отличный работодатель.
Ответный отзыв
nick32
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Dle хак для модуля регистрации
Хак был сделан в срок, выполненной работой доволен
Отличный заказчик.
Ответный отзыв
reklamasster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Установить код сапе на сайт с шаблоном
Молодец! Сделал всё быстро и на высшем уровне. Понимает с полуслова. Советую всем!
Четко поставленное задание, лишних доработок не требовал, оплата сразу, рекомендую всем! Отличный работодатель. Все четко и без задержек.
Ответный отзыв
Roben93
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
$5
10 баллов
11 лет назад
Удаление корзины в Opencart
Работа сделана быстро, качественно, учтены все пожелания! Рекомендую.
Спасибо
Ответный отзыв
Веб-программирование
48 отзывов(-8)
$10/час
от $10от 2 дней
#172
Системы управления (CMS)
6 отзывов(-1)
$10/час
от $100от 5 дней
#250
Прикладное ПО
7 отзывов(-3)
$20/час
от $150от 5 дней
#112
Системное администрирование
2 отзыва
$15/час
#47
Интернет-магазины
2 отзыва
$15/час
от $350от 15 дней
#126
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $200от 15 дней
#163
Базы данных
нет отзывов
от $10
#519
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $30от 3 часов
#821
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