Програмирование для всех

Образование:

Азербайджанская Государственная Академия:диплом бакалавра по специальности автоматизация электротехнических сетей и систем (2000), диплом магистра по специальности электротехнические сети и системы (2002).

Знаю:

- PHP&MySQL;

- HTML(DHTML), CSS, JavaScript;

- XML/XSLT, WML;

- Macromedia Flash MX 2004 (Action Script 1.0& Action Script 2.0);

- Adobe PhotoShop.

А также:

- Pascal MSDOS & Windows(Delphi);

- C/C++ MSDOS & Windows(C++ Builder).

- Unix, Oracle

Также работал на электрических станциях: в цеху Автоматики и измерительных приборов на должности программист по управлению газотурбин.