Фамиль Ибрагимов azsoftazsoft
44 годаАзербайджан/Баку
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Програмирование для всех
Образование:
Азербайджанская Государственная Академия:диплом бакалавра по специальности автоматизация электротехнических сетей и систем (2000), диплом магистра по специальности электротехнические сети и системы (2002).
Знаю:
- PHP&MySQL;
- HTML(DHTML), CSS, JavaScript;
- XML/XSLT, WML;
- Macromedia Flash MX 2004 (Action Script 1.0& Action Script 2.0);
- Adobe PhotoShop.
А также:
- Pascal MSDOS & Windows(Delphi);
- C/C++ MSDOS & Windows(C++ Builder).
- Unix, Oracle
Также работал на электрических станциях: в цеху Автоматики и измерительных приборов на должности программист по управлению газотурбин.
Портфолио
- Evalar233 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за своевременный отклик.
$25
10 баллов
10 лет назад
Молодец, все быстренько сделал как надо!
Ответный отзыв
Оплатил. Отличный работодатель.
$10
10 баллов
10 лет назад
Хак был сделан в срок, выполненной работой доволен
Ответный отзыв
Отличный заказчик.
$5
10 баллов
11 лет назад
Молодец! Сделал всё быстро и на высшем уровне. Понимает с полуслова. Советую всем!
Ответный отзыв
Четко поставленное задание, лишних доработок не требовал, оплата сразу, рекомендую всем! Отличный работодатель. Все четко и без задержек.
$5
10 баллов
11 лет назад
Работа сделана быстро, качественно, учтены все пожелания! Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо
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