sdesigner

Сергей sdesigner

 
63 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Помощь по Easy 2 Gallery - не бьется на страницы.

    Сайт на MODx Evolution 1.0.5, есть фотогалерея Easy 2 Gallery 1.4.8-pl . Все настройки перепроверены, чтобы галерея разбивалась на страницы. К сожалению, все фото показываются на одной странице. Готов воспользоваться вашей помощью. Оплата за результат.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Flash-анимация

    $50

    Сделать анимацию аналогичную http://carglass.de/Reparatur.105.0.html - красная кнопка START с надписями на русском. Предложения размещать здесь или по почте, isq не приветствуется. Оплата после выполнения работы.

    HTML
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
azsoft
44 годаАзербайджан
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Помощь по Easy 2 Gallery - не бьется на страницы.
:)
Спасибо за своевременный отклик.
Ответный отзыв
kolyabres
Николай 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Создание граббера для наполнения сайта
Было очень приятно работать с Сергеем, понятно поставил задачу, с оплатой тоже проблем не было. Надеюсь будем работать дальше.
Весьма доволен сотрудничеством с Николаем: работа выполнена в срок, реализованы все функции, которые требовались, и даже лучше, чем представлялось на стадии ТЗ. Рекомендую всем и сам буду продолжать совместную работу.
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