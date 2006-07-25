На нашем сайте p o w e r - c h i p . r u в правой колонке есть подбор модулей по маркам авто. Сейчас новые марки авто вносятся вручную. На сайте ...
- $250Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Сайт на MODx Evolution 1.0.5, есть фотогалерея Easy 2 Gallery 1.4.8-pl . Все настройки перепроверены, чтобы галерея разбивалась на страницы. К сожалению, все фото показываются на одной странице. Готов воспользоваться вашей помощью. Оплата за результат.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Сделать анимацию аналогичную http://carglass.de/Reparatur.105.0.html - красная кнопка START с надписями на русском. Предложения размещать здесь или по почте, isq не приветствуется. Оплата после выполнения работы.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Cоздание php-скрипта каталога товаров. Это - почти магазин, но без поиска, корзины, заказа товара. Можно использовать mysql.Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад