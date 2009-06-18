Установлена последняя на сегодняшний день версия cms. Из используемых модулей: новости, подписка на новости и голосование. Несколько статических страниц, которые надо будет через wysiwyg в cms редактировать. Ну и собственно сам каталог
Скрипт в шаблон
Нужно всунуть срипт http://simple.testscript.ru/ в мой шаблон, по идее всё в 2 файлах-хедер и футер и сделать вывод картинок на главной в 3 колонки.
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