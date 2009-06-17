Скрипт подобный MarketGid

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Нужен скрипт сети, подобной MarketGid. Рассмотрю как варианты реализации собственной системы, так и варианты создания на CMS. Приветствуются готовые варианты! Без дизайна и раскрутки, только скрипт.

PS:хотелось бы обоснованных цен, желательно написать на что и в каком объеме пойдут деньги. Если хотите скрыть предложение - пишите в личку, в аську не спамить.

16 лет назад
sapfear
35 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров