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Создание игровой витрины на флеше
Создание игровой витрины на Флеше
Нужно сделать такое флеш-приложение:
1.Читаем XML по ссылке - http://export.alawar.ru/games_agsn_xml.php?pid=101&lang=ru (он приличного размера - около 2Мб, открываться может довольно долго).
.Этот XML содержит в себе базу игр (описания игр, картинки, скриншоты, ссылки на скачиваение и т.д.). На базе этого XML например построена игровая витрина на этом сайте - http://alawar.ourgames.ru/. Описание формата XML есть в самом файле, в начале.
3. Парсим XML и строим аналог витрины alawar.ourgames.ru, но только на Флеше. Конечно нужен более упрощенный вариант, например:
- Меню жанров сверху в строчку или слева в столбик.
- В каждом жанре отображаем N наиболее популярных игр. Отображение игры это картинка игры+ описание + кнопки скачать и подробнее.
- Если нажимаем Скачать то должна начинаться скачка игры
- Если нажимаем подробнее то в центре должна открываться страница Подробнее
- весь арт и все ссылки есть в XML
- в XML есть еще очень много всего типа онлайн игр, различных рейтингов и т.д. Это пока не трогаем и с этими данными не работаем, просто пропускаем.
Собственно все.
Таким образом задача сводится к чтению XML, и отображению набора картинок, текста и простейшей навигации
Есть один подводный камень в задаче: Если читать XML каждый раз при старте приложения, да еще плюс загрузка всего этого арта, то приложение будет стартовать очень долго. Это недопустимо. Весь старт должен укладываться секунд в 10 (причем нуже прогресс-бар загрузки).
Возможен такой вариант решения этой проблемы:
Раз в день это приложение парсит полный XML и на его основе строит свое какое то описание (очень упрощенное, не 2-3мб а 20 кб например), в котором ничего лишнего и где то его сохраняет, на стороннем файл-сервере. И при следующих запусках читает данные уже оттуда. Это намного ускорит загрузку. Или можете предложить свое решение.
Интересует стоимость разработки такого приложения на Флеше.
Ну и сроки.
p.s. В случае успешного завершения задачи скорее всего она будет иметь продолжения, будем добавлять всякие красивости в приложение, работать с остальными данными в XML и т.д. За отдельную плату естественно
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