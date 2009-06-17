Необходим хак для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки175 просмотров

Необходим хак для Joomla, который выводил бы вместо стандартных 10 ссылок внизу , на статьи раздела:

100 , 200 или 300 ссылок, на мое усмотрение.

В предложении пишите за сколько по деньгам и по срокам. можно предложения присылать на icq 356-697-995

Joomla
16 лет назад
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Rascal
Рустам 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Подробно объяснил как все зделать всего за 1 минуту! Настоящий профессинал, всем рекомендую!
Советую

Заявки фрилансеров

Rascal
Рустам 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Фотопортал

    Необходимо разработать ресурс, основным компонентом которого будет являться личный кабинет для фотографа. Соответственно: 1. Профиль фотографа (контакты, техники съемки, используемая аппаратура для съемки и проч.) 2. Возможность загрузки фото. ...

    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен флеш и мп3 плеер на сайт

    Нужен флеш плеер на сайт, с перемоткой желательно немного изменить внешний вид. И нужен мп3 плеер, какой нибудь стильненький, или я скажу как его поменять. буду работать с минимальнымми бюджетами

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cкрипт на JS

    $10

    Что мне нужно. Человек заходит на страницу для просмотра фильма, он запускает проигрыватель, там проигрывается запись и его перекидывает на оплату по смс, после оплаты он смотрит полны фильм. ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработать несложное приложение (Flash AS3)

    $250

    Добрый день! Нужно разработать несложное приложение для одной из социальных сетей. Использоваться будет как приложение для vkontakte.ru. Требования: • Опыт работы с Flash-разработкой от 1 года • Знание ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разобраться с самописной CMS

    Заказал сайт программеру, он его сделал на самописной CMS и пропал. Имеется возможность управлять страницами, есть новости, каталог, фак, статистика, отчёты SEO. Не могу самого простого- разобраться, как наполнять страницу. Помогите разобраться! ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен скрипт

    $5

    Пример скрипта можно увидеть на сайте: http://xxibek.net/index.php Если нажать на "Скрыть рекламный блок", то он поднимется вверх и будет закрыт. Минусы этого скрипта: 1) Состоит из 2-x подключённых файлов + ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужная хитрая капча на DLE

    Все стандартные капчи на DLE (DataLife Engine), выложенные в паблике не спасают от спама. Вот что нужно: Кнопочка, без клика по которой не доступен ввод текста с капчи в поле для ...

    AJAXDLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен простенький скрипт под nix-ы

    $20

    Нужен скрипт или функция, которая бы создавала php файл, в котором был бы инклуд другого файла. И делала защиту по ИП адресу (включая защиту по динамическому ИП-у (Пишите варианты как это можно сделать)). ИП-ы ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад