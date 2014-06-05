Нужен опытный программист (JOOMLA). Желательно из Киева. Не исключена личная встреча для подписания договора. Задачи следующие: 1. Задача. Прикрутить к Биллингу возможность автоматического выставления счета клиенту (счет выставляется ...
Составить Mysql-запрос - 20 случайных строк
Есть запрос с уловиями: SELECT * FROM table WHERE aid=123 && langs!=1
По нему выбирается порядка 500 строк.
Нужно из этих 500 строк выбирать 20 случайных.
Строки не должны идти по порядку, должны быть именно случайные строки.
Запрос должен быть хорошо оптимизирован так, чтобы он грузил сервер при частом исполнении.
Слушаю ваши предложения.
Срок 1 день.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужен скрипт или функция, которая бы создавала php файл, в котором был бы инклуд другого файла. И делала защиту по ИП адресу (включая защиту по динамическому ИП-у (Пишите варианты как это можно сделать)). ИП-ы ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Вот что нужно: Заходим по ссылке https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal?defaultView=2 выбираем "Содержание веб-сайта ". указываем url, например smsobmen.com, нажимаем кнопку получить советы по выбору ключевых слов. Получаем таблицу (грузится ...Закрыт16 лет назад
- $5
Здравствуйте! Необходимо помочь мне в настройке на сервере PHP скрипта отправки сообщений на Jaber (не конектится), или у кого-то есть свое готовое решение .Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно встроить в скрипт сервиса текстовой рекламы механизм показа объявлении по географическому положению, а также показ рекламных объявлении по дням недели, демографическомупризнаку (М или Ж), возрастному характеру. Учесть, чтобы нагрузки на MySQL были минимальными- оптимизированными. ...Закрыт16 лет назад
- $50
Необходимо реализовать на джумла 1.5.х возможность, чтоб зареганный юзер мог писать статьи с фронтэда в зарание созданную для него раздел/категориюЗакрыт16 лет назад
- $5
Приветствую! К вашему вниманию небольшой проект по изменению отображения информации на следующей странице: http://www.bmw-angara.ru/index.php?mode=auto&id=0 Суть задания: 1) Внести дополнительное поле в БД MySQL, которое будет использоваться для ...Завершен16 лет назад
- $5
Нужно исправить ошибку в скрипте.Завершен16 лет назад
- $10
Необходимо создать часы на флеш (работать должны в реальном времени). Время берется с компьютера. Изображение имеется в кривых. Размеры нужно все четко соблюдать (если потребуется прозрачный фон, будет использоваться на фоне в шапке).Завершен16 лет назад
Срочно! нужно доделать проект на ASP.NET MVC + jQuery (разобраться в существующем коде и модифицировать его, дописать свой) Просьба беспокоить только профессионалов (время на доработку 1 день! приступить нужно как можно скорее!) Вопросы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад