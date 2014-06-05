Составить Mysql-запрос - 20 случайных строк

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Завершен7 заявок215 просмотров

Есть запрос с уловиями: SELECT * FROM table WHERE aid=123 && langs!=1

По нему выбирается порядка 500 строк.

Нужно из этих 500 строк выбирать 20 случайных.

Строки не должны идти по порядку, должны быть именно случайные строки.

Запрос должен быть хорошо оптимизирован так, чтобы он грузил сервер при частом исполнении.

Слушаю ваши предложения.

Срок 1 день.

MySQL
16 лет назад
evmaster
Евгений 
44 года
22 года в сервисе
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2 года назад
83 отзыва

Выбранный исполнитель

anyNeT
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$4
1 день
А к заблокированным пользователям зачем отзывы писать?
Хороший заказчик, произвел оплату сразу же после получения готового решения. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

anyNeT
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад