Составить Mysql-запрос - 20 случайных строк

Есть запрос с уловиями: SELECT * FROM table WHERE aid=123 && langs!=1

По нему выбирается порядка 500 строк.

Нужно из этих 500 строк выбирать 20 случайных.

Строки не должны идти по порядку, должны быть именно случайные строки.

Запрос должен быть хорошо оптимизирован так, чтобы он грузил сервер при частом исполнении.

Слушаю ваши предложения.

Срок 1 день.