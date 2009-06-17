Встроить геотаргетинг в сервис текстовой рекламы.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок148 просмотров

Нужно встроить в скрипт сервиса текстовой рекламы механизм показа объявлении по географическому положению, а также показ рекламных объявлении по дням недели, демографическомупризнаку (М или Ж), возрастному характеру. Учесть, чтобы нагрузки на MySQL были минимальными- оптимизированными.

База IP адресов должна быть основана на базу RUCenter (GeoIP)

MySQL
16 лет назад
erasimov2006
Денис 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
88 отзывов

Выбранный исполнитель

Bassib
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
4 дня

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Bassib
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад