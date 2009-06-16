В движок DLE сайта нужно интегрировать систему

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок124 просмотра

1 в движок DLE Сайта нужно интегрировать систему выбора оплаты скачивания файлов такими методами:

- http://www.webmoney.ru/

- http://www.a1agregator.ru/main/tariff

- http://smscoin.com/info/worldwide/

- http://smsrate.ru/tarif.html

DLE
16 лет назад
vipsss777
54 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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