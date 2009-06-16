Доработка торгового центра

Торговый цент сделан на флеш с просмотром по этажам.

Нужно подключить внешний файл .txt или .xml для изменения данных:

- Название организации арендатора (потому как одни съехали другие заехали).

- Изменение цвета зоны арендатора. (например пункты питания - желтый, услуги- зеленый....)

- Добавить в файле возможность перемещать часть обьектов.( банкомат, лоток по продаже сувениров).

*к примеру арендатор поставил банкомат на третьем этаже, это услуги ставим квадратик зеленого цвета)

Арендные места нарисованы как на схеме в виде участков закрашены соответствующим цветом.

Заинтересованным вышлю .swf или .fla исходник.