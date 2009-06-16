http://www.nailibragimov.kz вот сайт Короче надо плагин, чтобы музычка играла как на флеш сайтах
Доработка торгового центра
Торговый цент сделан на флеш с просмотром по этажам.
Нужно подключить внешний файл .txt или .xml для изменения данных:
- Название организации арендатора (потому как одни съехали другие заехали).
- Изменение цвета зоны арендатора. (например пункты питания - желтый, услуги- зеленый....)
- Добавить в файле возможность перемещать часть обьектов.( банкомат, лоток по продаже сувениров).
*к примеру арендатор поставил банкомат на третьем этаже, это услуги ставим квадратик зеленого цвета)
Арендные места нарисованы как на схеме в виде участков закрашены соответствующим цветом.
Заинтересованным вышлю .swf или .fla исходник.
Заявки фрилансеров
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