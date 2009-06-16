Установить и наладить HOTPROPERTY компонент Joomla
PHP Web2.0 веб сайт.
Проект: разработка веб2.0 сайта в области спорта, работа в связке с командой из 4 человек.
Тербования: Обязательно высокий уровень: PHP5, OOП. Желательно: AJAX, CSS, HTML.
Длительность проекта: 2.5 месяца. Работа с 10 до 19 удалено или в офисе.
Оплата: договорная.
Принмаются заявки ТОЛЬКО от фрилансеров из Киева(НЕ компании).
Заявки фрилансеров
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