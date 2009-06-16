PHP Web2.0 веб сайт.

Проект: разработка веб2.0 сайта в области спорта, работа в связке с командой из 4 человек.

Тербования: Обязательно высокий уровень: PHP5, OOП. Желательно: AJAX, CSS, HTML.

Длительность проекта: 2.5 месяца. Работа с 10 до 19 удалено или в офисе.

Оплата: договорная.

Принмаются заявки ТОЛЬКО от фрилансеров из Киева(НЕ компании).