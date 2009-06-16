Программинг под CMS Joomla

Требуются программисты,хорошо знающие CMS Joomla

Имеется сеть связанных между собой (по базам) сайтов - магазинов,требуется модернизация и оптимизация под SEO (исполнение заданий наших seo менеджеров),мелкие изменения в функционале и верстке,оплата сдельная,по заданиям.

Требования:

- исполнение сроков

- перепроверка на 100 раз на отстутствие багов в самой доработке и после ее установке

- быть постоянно на связи,включая выходные дни.