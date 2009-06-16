Установить и наладить HOTPROPERTY компонент Joomla
Программинг под CMS Joomla
Требуются программисты,хорошо знающие CMS Joomla
Имеется сеть связанных между собой (по базам) сайтов - магазинов,требуется модернизация и оптимизация под SEO (исполнение заданий наших seo менеджеров),мелкие изменения в функционале и верстке,оплата сдельная,по заданиям.
Требования:
- исполнение сроков
- перепроверка на 100 раз на отстутствие багов в самой доработке и после ее установке
- быть постоянно на связи,включая выходные дни.
Заявки фрилансеров
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