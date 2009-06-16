Небольшой хак для ShopOS

Здравствуйте.

Необходимо изменить управление изображениями при редактировании/добавлении товаров в ShopOS

Что нужно сделать.

Необходимо на странице с добавлением картинок к товару, поубирать у форм выпадающие списки изображений.

Взамен списков вставить кнопки при щелчке на которые будут открываться списки.

т.е. для каждой формы добавления изображения своя кнопочка и свой список.

Списки должны подгружаться на AJAX. для каждой формы свой. Но не в popup окнах. А просто под определенной формой.

Должно корректно работать во всех браузерах.

Т.е. по сути только убрать списки и чтобы они подгружались по клику а не со всей страницей.

работы не много, оплата достойная!

Причина - большое количество изображений (более 4000)

Сервер (sweb.ру) обрывает запросы и не дает загрузить страницы редактирования/добавления товара.

Естественно, нужно все это дело оптимезировать.

Версия скрипта - актуальная на данный момент.

Необходимо знание ShopOS

Проверка хака, на вашем сервере!

Дадите логин и пас. Я проверю. Или могу выделить доступ к своему, для установки и тестирования.

Оплата по webmoney.

P.S. выслушаю другие предложения по оптимизации этого дела.

Пожалуйста оставляйте предложения тут, а не в ЛС.