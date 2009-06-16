Скрипт для перехвата ввода данных в форму (e-mail)

Добрый день!

Нужно написать скрипт (видимо JavaScript), который бы перехватывал и сохранял в список-файл, данные, которые введятся в форму пользователями (без модификации параметра ACTION формы).

Можно модифицировать только html-файл в котором стоит форма, а вот саму форму и тот скрипт, которому она отправляет данные — нет.

Пишите цену и срок!