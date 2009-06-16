Скрипт для перехвата ввода данных в форму (e-mail)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок191 просмотр

Добрый день!

Нужно написать скрипт (видимо JavaScript), который бы перехватывал и сохранял в список-файл, данные, которые введятся в форму пользователями (без модификации параметра ACTION формы).

Можно модифицировать только html-файл в котором стоит форма, а вот саму форму и тот скрипт, которому она отправляет данные — нет.

Пишите цену и срок!

HTMLJavaScript
16 лет назад
masterlab
Мастер 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Сделан скрипт быстро (ещё до окончательного согласования :). Оперативно внесены нужные поправки после тестирования. Всё работает, спасибо.
Приятный заказчик. было интересно поработать в этом проекте. рекомендую всем работал даже без предоплаты. оплата вовремя

Заявки фрилансеров

tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад