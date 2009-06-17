Нужен компонент для Joomla 1.0.15 с подобным функционалом: http://www.lardi-trans.com/gruz/ - только часть касающаяся добавления, поиска и вывода результатов поиска ГРУЗОВ и ТРАНСПОРТА. Плюс, нужна его интеграция ...
Управление медиаплеером на удалении
Обеспечить работу медиаплеера под Linux. Управление медиафайлами. Настройка удаленного доступа к мультимедийной платформе. Возможно реализация с помощью медиаплеера VLC, либо другим способом.
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