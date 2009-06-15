Разработать компонент для Joomla 1.0.15

Нужен компонент для Joomla 1.0.15 с подобным функционалом:

http://www.lardi-trans.com/gruz/ - только часть касающаяся добавления, поиска и вывода результатов поиска ГРУЗОВ и ТРАНСПОРТА.

Плюс, нужна его интеграция с Community builder.

Лучше всего, модифицировать Ads manager - там уже много чего реализовано (интеграция с Community builder, внешний вывод таблиц, добавление некоторых полей) и меня он устраивает.

Рассмотрю и другие варианты.