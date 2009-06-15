Разработать компонент для Joomla 1.0.15

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок232 просмотра

Нужен компонент для Joomla 1.0.15 с подобным функционалом:

http://www.lardi-trans.com/gruz/ - только часть касающаяся добавления, поиска и вывода результатов поиска ГРУЗОВ и ТРАНСПОРТА.

Плюс, нужна его интеграция с Community builder.

Лучше всего, модифицировать Ads manager - там уже много чего реализовано (интеграция с Community builder, внешний вывод таблиц, добавление некоторых полей) и меня он устраивает.

Рассмотрю и другие варианты.

Joomla
16 лет назад
baltuk
Олег 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранные исполнители

skvoz
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$100
4 дня
magento_fl
Magento 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$100
7 дней
Исполнитель просрочил сроки и исчез. На связь не выходит. Меня очень сильно подвел :( Пришлось принимать другого исполнителя. Но из-за сроков я терплю убытки...

Заявки фрилансеров

skvoz
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
magento_fl
Magento 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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