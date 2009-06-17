Парсер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки192 просмотра

Нужен парсер новостей с *****.com (php5/mysql), запуск из веб-интерфеса, результаты в базу (4 поля: заголовок/дата/аннотация/новость), кодировка - utf8, с возможностью указания даты старта и конца (селектами - день/месяц/год). в конце мессага - сколько отпарсила..

оплата по факту, после удачного тестирования.

три58-6три1-128

MySQLPHP
16 лет назад
chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 минут назад
16 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все как надо, и в сроки, сотрудничеством доволен. Всем рекомендую.
Четко поставленная задача, приятное общение, своевременная оплата! Все четко! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 минут назад
16 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование

  • Похожие заказы

  • Переделка форума (добавление функции)

    $30

    Добрый день есть торрент трекер на основе форума phpbb3 http://torrent-irk.ru/index.php необходимо сделать следуюющее: когда будет создаватся новый пост (трекер) что бы у пользователя была возможность указать, платный он будет или нет ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать простенький РНР скрипт

    Мне нужно доработать сккрипт простого сайта знакомств Урл для ознакомления: smsbanks.ru/ Требуется сделать поиск по городам. Увеличить размер фото, выводимых на главную страницу (вероятно, это просто изменить параметры в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать сайт на joomla с элементами flash

    $120

    Необходимо создать простой сайт на joomla по готовому макету, сделать флеш-меню и еще пару мелочей во флеш. Макет предоставлю. Фрилансеров без отзывов не рассматриваю. Оплата только после полного выполнения работы. Постоянное ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт для сайта

    $100

    Есть сверстанный сайтдля магазина сантехники в духе 10 страничек html по шаблону. Там есть что-то типа каталога. Необходимо: 1) на php сделать автоматическую генерацию страниц ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • FLASH API VK

    $50

    Кто понимает о чём речь и имеет свои самые простенькие наработки... отпишитесь в теме, есть предложение.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание партнерки для интернет магазина.

    $300

    Создание партнерки для интернет магазина с установкой на хостинг. Нужно написать скрипт или скачать его и тд. Нужны флеш и обычные банеры. 20 штук разных видов. Принцип работы партнерки вкратце,- такой. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Модификация phpbb 2.0.22. PHP/JS/ajax

    $600

    Сайт строится на основе phpbb 2.0.22 Что-то убирается, что-тот добавляется. Кое-что уже налажено. В итоге должен получится сайт похожий на weblancer.net. Нужен спокойный ответственный человек, который хорошо ...

    AJAXJavaScriptPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка WebAsyst

    1. Настроить возможность делать некоторые категории товара категориями статей - описание здесь - http://www.mobylight.ru/docs/menu.ppt 2. Настроить возможность разворачивать меню не до уровня категорий, а до уровня товаров, как здесь в левой менюшке mobylight.ru - ...

    Webasyst
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделать на сайте раскрывающиеся списки на php

    $10

    Сделать расписание на сайте – данная страница позволяет составлять расписание для студентов на неделю, а также редактировать уже имеющиеся. При добавлении записи в расписание номер группы, фамилия преподавателя, а также номер аудитории выбирается с ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад