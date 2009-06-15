Приветствую всех! Нужна админ панель со следующим функционалом. Вход по логин/пароль. Интерфейс : Статистика: Лог: Аккаунты: Добавить аккаунт: Name : {поле ...
Доделать на сайте раскрывающиеся списки на php
Сделать расписание на сайте – данная страница позволяет составлять расписание для студентов на неделю, а также редактировать уже имеющиеся. При добавлении записи в расписание номер группы, фамилия преподавателя, а также номер аудитории выбирается с помощью раскрывающихся списков.Т.е. нужно чтоб пользователь мог выбрать день недели (пн,вт...вс) ,выбрать свою группу и мог посмотреть расписание. Содержание этих списков можно редактировать на этой же странице через специально разработанные формы(через админку). Работа вышеперечисленных функций обеспечивается кодом файлов ttable.php и tt_content.php.
Убрать все ошибки на сайте,протестировать.
Сайт нужен для защиты дипломной работы. Результат нужен в среду 17.06.09 утром к 6.00 по москве
Пишите на icq 414 095 006 с вопросами
Бюджет не больше 300 р.
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