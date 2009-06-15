Задача: Внедрить модуль управления цветом для отдельных элементов шаблона на базе wordpress. Есть готовый разработанный модуль для Joomla, нужно адаптировать и доработать его под wordpress. В приложении - скрин того, как это ...
Нужно выкачать Flash-сайт
У кого есть опыт выкачивания flash-сайтов
пример можно посмотреть у меня на сайте shaitanfilm (.) ru
сайт нужен полностью
p.s. пример для выкачивания graffiti - filmz - ru
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