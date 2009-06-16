Несложный флеш-скрипт

Есть баннер http://adverico.ru/prewiew/carnage_ribalka_4.html

нужно написать скрипт, чтобы можно было ловить рыбу самому

суть в следующем:

1. поплавок с леской привязан к курсору (уже сделано)

2. при нажатии леска с поплавком поднимаются вверх

3. если нажатие было произведено в тот момент, когда курсор был перед рыбой, то рыба вытаскивается, и баннер проигрывается дальше

4. если нет, то крючок с леской возвращается обратно

экшнскрпт желательно 2.0

оплата - 500р после результата.

в аську, личку и почту просьба не писать.