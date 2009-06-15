Разработать модуль онлайн тестирования

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок185 просмотров

Добрый день.

Необходимо подготовить модуль к CMS системе SantaFox, который бы реализовывал функцию онлайн тестирования (тематика – трихология, тест волос и кожи головы на основе онлайн опроса).

В приложении, краткое ТЗ.

Оплата, по - факту. Webmoney, Я.Д.

Связь по ICQ: 496046 (сразу пишите что насчет модуля и с предложение цены).

16 лет назад
verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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