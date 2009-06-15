Подправить скрипт на получение контента из ворда

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки171 просмотр

Нужно подправить в парсере новостей на Юкоз путь получения контента.

370325

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16 лет назад
nejlok
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров