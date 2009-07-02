Нужна база исполнителей всех времён и народов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки350 просмотров

Нужно собрать (напарсить по сайтам) полную базу данных абсолютно всех исполнителей и их фото, альбомов, песен.

Повторяю, нужна максимально полная, объёмная база.

Оплата за готовый результат через безопасную сделку.

Присылайте заявки с указанием сроков, стоимости и прочей информации, касаемой данного вопроса.

16 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
16 лет назад
$125
4 дня
Толковый исполнитель. что ожидал - то и получил. полностью соответствует рейтингу и количеству + комментариев
Все устроило! Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
16 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование

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