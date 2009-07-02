Необходим сайт на битриксе. Дизайн есть (в PSD). Пакет битрикса так же есть. Необходимо программирование. Интересуют сроки и цена. спасибо.
Нужна база исполнителей всех времён и народов
Нужно собрать (напарсить по сайтам) полную базу данных абсолютно всех исполнителей и их фото, альбомов, песен.
Повторяю, нужна максимально полная, объёмная база.
Оплата за готовый результат через безопасную сделку.
Присылайте заявки с указанием сроков, стоимости и прочей информации, касаемой данного вопроса.
Выбранный исполнитель
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