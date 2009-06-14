Сайт по продаже сотовых тарифов Частично сделано, исполнитель "не смог", надо доработать следущее (часть частично сделана): Нужно чтобы работал yandex и rambler товары Блок на главной "Специальные предложения": ...
Доработка сайта
Требуется доработать скрипт joywap.ru
сейчас доступ к контенту свободный (бесплатно).
нужно реализовать авторизацию.
т.е. новый пользователь на страничке контента видит информацию о том, что ему нужно авторизоваться. после авторизации доступ к контенту свободный.
авторизация производится по коду доступа.
чтобы получить код доступа нужно оправить смс на опред. номер.
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