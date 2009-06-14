Доработка сайта

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок299 просмотров

Требуется доработать скрипт joywap.ru

сейчас доступ к контенту свободный (бесплатно).

нужно реализовать авторизацию.

т.е. новый пользователь на страничке контента видит информацию о том, что ему нужно авторизоваться. после авторизации доступ к контенту свободный.

авторизация производится по коду доступа.

чтобы получить код доступа нужно оправить смс на опред. номер.

16 лет назад
brokoli
Попов 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров