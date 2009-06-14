Правка Joomla

Сайт по продаже сотовых тарифов

Частично сделано, исполнитель "не смог", надо доработать следущее (часть частично сделана):

Нужно чтобы работал yandex и rambler товары

Блок на главной "Специальные предложения":

Под этой надписью и первым специальным предложением должна быть возможность выводить текстовый блок (просто несколько абзацев текста)

В специальном предложении должна быть возможность регулировать последовательность вывода тарифов.

При нажатии на безлимитные тарифы выводятся все безлимитные тарифы в формате краткого описания в очередности МТС, Мегафон, Билайн. Перед тарифами текстовый блок. Также должна быть возможность регулировать последовательность вывода тарифов.

При нажатии на безлимитные тарифы МТС выводятся только тарифы МТС перед ними тоже текстовый блок. Трифы в заданной последовательности.

Это правило действует для всего левого меню.

Если человек находится в разделе номера и выбрал номер, то на следующей странице при выборе тарифа, ему показываются только те тарифы, которые соответствуют этому номеру.

Конструктор тарифов.

Конструктор краткого описания тарифа:

1-я строчка

Выбирается оператор (выводится ), вбивается название тарифа (выводится), выбирается тип номера федеральный или прямой (не выводится), выбирается тип тарифа безлимитные тарифы, корпоративные тарифы, другие тарифы(не выводится), стоимость подключения с новым номером (не выводится, используется для корзины), стоимость подключения с сохранением номера (не выводится, используется для корзины).

2-я строчка Вбивается справочная информация, цвет кнопки зависит от оператора.

3-я строчка Строчка для рекламной информации. (может выводиться, а может нет)

Далее, все строчки начинаются с "-" вбивается столько строчек, сколько необходимо.

При нажатии на кнопку "купить", выводится страница где написан выбранный тариф и предлагается выбрать способ подключения и номер.

Номера выводятся только те, которые подходят к данному тарифу. Если тариф мтс федеральный, то и номера выводятся мтс федеральные.

После выбора номера переход в корзину.

При нажатии на название тарифа мы попадаем в его подробное описание.

Конструктор подробного описания тарифа.

1) Название и логотип берется из краткого описания

2) Текстовый блок с описанием тарифа (несколько обзатцев)

3) Название таблицы ( с возможностью проставления сноски) 1 столбец

4) Данные таблицы ( с возможностью проставления сноски ) 2 столбца

5) Сноски

6) Текстовый блок

При нажатии на кнопку "купить", выводится страница где написан выбранный тариф и предлагается выбрать способ подключения и номер.

После выбора номера переход в корзину.

При нахождении в корзине человек может менять тариф или номер, при этом он попадает на страницу выбора тарифа или номера, и ему показываются только те номера и тарифы, которые соответствуют выбранному тарифу или номеру.

Если человек выбрал подключение со своим номером и в корзине хочет изменить тариф, то ему выводятся только тарифы того оператора, тариф которого он выбирал до этого.

Если мы находимся в заявке для дилеров или в корзине, заявка не отправляется пока клиент не заполнит ФИО и тел 1 .

База номеров:

При забивании номер может иметь любое написание 8-226-777777-66, 50-777-22

Он может принадлежать одному оператору и быть федеральным или прямым.

У номера должна быть дата внесения в базу и дата до которой мы должны его продать.

У номера может быть статус; в продаже, бронь, продан и другие. При смене статуса должна фиксироваться дата смены и быть возможность забить комментарий.

При проставлении статуса продан, номер не должен быть виден в общем списке номеров, а только виден в проданных.