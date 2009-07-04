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Разработка дополнений к движку ShopOS
Здравствуйте!
нужен программист хорошо разбирающейся в движке ShopOs http://shopos.ru аналог vamshop
требуется создать один модуль и доработать имеющиеся.
+ сделать меню типа "дерево каталогов" (кликаем на каталог открывается подменю)
p;s просьба обращаться тем кто знает этот движок
С Уважением.
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