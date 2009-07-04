Разработка дополнений к движку ShopOS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка167 просмотров

Здравствуйте!

нужен программист хорошо разбирающейся в движке ShopOs http://shopos.ru аналог vamshop

требуется создать один модуль и доработать имеющиеся.

+ сделать меню типа "дерево каталогов" (кликаем на каталог открывается подменю)

p;s просьба обращаться тем кто знает этот движок

С Уважением.

16 лет назад
598258122
Пётр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

voron-web
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$150
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

voron-web
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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