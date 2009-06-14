Доработка Доски объявлений MarketPlace

Необходим хак для Доски объявлений MarketPlace 1.4.6 (версия) Joomla 1.5.11, чтоб оплачивать объявления с помощью WM & Yandex Money. Так же нужен модуль вывода последних платных объявлений с возможностью установки их количества.

Ваши предложения, хотелось бы не очень дорого +хороший отзыв.