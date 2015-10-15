Верстка и программинг визитки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок246 просмотров

Срочно нужно сделать простой сайт визитку на джумле!!! Верстка и программинг. дизайн готов.

Надо за 1 день!

Joomla
16 лет назад
umka223
Елена 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранные исполнители

luxury
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

luxury
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад
psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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