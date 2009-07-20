Сделать сайт: верстка по psd + прост. админка

Нужно сделать сайт + натянуть на него готовый дизайн в psd (соответсвенно верстка).

На сервере есть HostCMS, можно использовать любую бесплатную CMS или же написать простенькую свою.

Суть сайта, превью дизайна + подробное ТЗ в аттаче.

Сроки - неделя.

Цена: 7-8 тыс. рублей