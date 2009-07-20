Сделать сайт: верстка по psd + прост. админка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок667 просмотров

Нужно сделать сайт + натянуть на него готовый дизайн в psd (соответсвенно верстка).

На сервере есть HostCMS, можно использовать любую бесплатную CMS или же написать простенькую свою.

Суть сайта, превью дизайна + подробное ТЗ в аттаче.

Сроки - неделя.

Цена: 7-8 тыс. рублей

16 лет назад
gevak
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

Magwai
Калаус 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$258
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Magwai
Калаус 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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