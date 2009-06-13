Желательно "Joomla 1.5.11" Все объявления должны попадать в категории Joomla, а не в отдельном таблице. т.е. как написание материала по токой системе должно работать. Можите использывать любые компоненты, мамботы и.т.д. Сам выполняю работы, ...
Флеш карту сделать
Техническое задание в приложение
от вас сроки и бюджет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужна форма отправки на перерегистрацию по новым стандартам (Утеряны данные к нссерверам).Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходима разработка плагина DirectAdmin по мониторингу нагрузки, создаваемой аккаунтом на CPU/MEM. Считается нагрузка, создаваемая на базу данных (все процессы, запущенные клиентом) и процессы Apache. Нагрузку необходимо считать по каждому из доменов клиента (выводить её ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Приветствую фрилансеров. Требуется написание партнерской программы для кино-сайта. Пример партнерской программы можно посмотреть на сайте kino77.ru. В принципе, требуется что-то очень похожее, но с небольшими доработками. Прошу отписывать сроки и цену. Рассмотрим ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Необходимо сделать верхнее меню для сайта на Ajax, с последующей возможностью редактирования пунктов меню по средствам cms. Сам сайт работает на Joomla v.1.0.Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Пользователь заполняет 3 поля (поле "а" поле "б", поле "в"). Нужно что бы данные из тих полей заносились в MySQL, и в текстовые логи в отдельной папке. Цены и предложения!Завершен16 лет назад
- $1000
Необходимо реализовать класс на C# для сбора информации из google. Подробное описание в приложении. В предложении укажите: - Есть ли опыт работы с подобными решениями; - Оценку проекта в часах; ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать простенький скрипт ( либо программу), который должен уметь автоматически через определенное количество символов выделять фрагмент (несколько слов) одним стилем ( к примеру h1) . Обязательно должен читать формат docx (word 2007) ...Завершен16 лет назад
Очень срочно нужен прокаченный flash-программист. Работа займет 1,5 дня (завтра в обед все уже должно работать) Требования: - отличное знание as2, flash + xml - хороший опыт flash-программирования, опыт решения ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для сайта http://www.searchads.ru/ (сайт на Nuke) нужно в объявлениях контакт по E-mail выполнить как здесь http://www.qpl.ru/aid/23297/ - т.е. чтобы скрипт не создавал отдельную страницу, а на текущей странице контакт по E-mail фигурировал только после ...Завершен16 лет назад