Парсер на С#

Для сайта http://www.searchads.ru/ (сайт на Nuke) нужно в объявлениях контакт по E-mail выполнить как здесь http://www.qpl.ru/aid/23297/ - т.е. чтобы скрипт не создавал отдельную страницу, а на текущей странице контакт по E-mail фигурировал только после ...