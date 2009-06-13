Нужно сделать простенький скрипт ( либо программу), который должен уметь автоматически через определенное количество символов выделять фрагмент (несколько слов) одним стилем ( к примеру h1) . Обязательно должен читать формат docx (word 2007) ...
Парсер на С#
Необходимо реализовать класс на C# для сбора информации из google. Подробное описание в приложении.
В предложении укажите:
- Есть ли опыт работы с подобными решениями;
- Оценку проекта в часах;
- Примеры .net кода (на Ваше усмотрение - то, что хотелось бы показать);
- Cтоимость часа работы.
Ждем Ваших предложений.
C уважением,
Александр Махтин,
ООО "Вебекс"
тел. 8 044 592 52 78
моб. 8 050 387 37 78
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