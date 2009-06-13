Калькулятор для ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки152 просмотра

Нужно написать модуль

калькулятор для расчета стоимости.

От вас цена и сроки.

MODX
16 лет назад
ABPopov
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

temus
Артем 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

temus
Артем 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад