Наложить ExpressionEngine на имеющуюся верстку

Есть готовая верстка (главная + текстовая). Скриншоты исходного макета:

http://picasaweb.google.ru/whitegull.cms/OpeninsRu#

Надо на нее наложить CMS.

http://expressionengine.com/

Сайт предельно простой.

Единственная необычность - 2 формы (КАСКО и ОСАГО) на главной - логику их работы нужно будет запрограммировать (ползунки уже работают; нужно будет правильно провести расчеты для ОСАГО и подставить нужные граничные значения / заполнить списки для КАСКО).

Обязательное требование - предыдущий опыт работы с ExpressionEngine.

=== Как оплачивается

100% по факту выполнения работы.

Яндекс.Деньги, либо Webmoney, либо безопасной сделкой здесь на Веблансере, если есть готовность взять на себя процент за нее.

Когда будете оставлять заявку - указывайте цену и время работы.

Заявки без цены или времени рассматривать не хочу.

=== Комментарии

1) Способность работать быстро - преимущество.

2) Указывайте в заявке 2-3 гиперссылки на сайты, которые вы делали и на которых стоит EE.

3) К той цене, которую назовете, буду готов добавить премию в случае отсутствия замечаний к наложению CMS.

4) В зависимости от результата работы по этому проекту, в будущем возможны регулярные заказы (2-4 в месяц).