Необходимо разработать приложение для ВКонтакте. Приложение представляет из себя опросник с ведением статистики, должно использовать API контакта, интерфейс разрабатывать не нужно. Интересует цена и сроки. Исполнители ...
Наложить ExpressionEngine на имеющуюся верстку
Есть готовая верстка (главная + текстовая). Скриншоты исходного макета:
http://picasaweb.google.ru/whitegull.cms/OpeninsRu#
Надо на нее наложить CMS.
Сайт предельно простой.
Единственная необычность - 2 формы (КАСКО и ОСАГО) на главной - логику их работы нужно будет запрограммировать (ползунки уже работают; нужно будет правильно провести расчеты для ОСАГО и подставить нужные граничные значения / заполнить списки для КАСКО).
Обязательное требование - предыдущий опыт работы с ExpressionEngine.
=== Как оплачивается
100% по факту выполнения работы.
Яндекс.Деньги, либо Webmoney, либо безопасной сделкой здесь на Веблансере, если есть готовность взять на себя процент за нее.
Когда будете оставлять заявку - указывайте цену и время работы.
Заявки без цены или времени рассматривать не хочу.
=== Комментарии
1) Способность работать быстро - преимущество.
2) Указывайте в заявке 2-3 гиперссылки на сайты, которые вы делали и на которых стоит EE.
3) К той цене, которую назовете, буду готов добавить премию в случае отсутствия замечаний к наложению CMS.
4) В зависимости от результата работы по этому проекту, в будущем возможны регулярные заказы (2-4 в месяц).
Заявки фрилансеров
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