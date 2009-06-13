Написать доску объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт22 заявки211 просмотров

Нужно сделать сайт - доску объявлений,дизайн есть.

На сайте :

- CMS

- Управление объявлениями

-- Ответы, поиск по объявлениям, архив объявлений.

-- Автоматическая система статистики

-- Контекстные и VIP объявления.

Пишите пожалуйста с указанием технического решения, и стоимость.

16 лет назад
rushteck
Петр 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nikmirn
Mirnyj 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад
$160
5 дней

Заявки фрилансеров

nikmirn
Mirnyj 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад