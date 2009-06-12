Клон сайта с интеграцией в DLE

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки154 просмотра

Нужно воспроизвести используемый на blingee.com скрипт, и интегрировать его в DLE. C помощью этого скрипта, люди могут модифицировать любые графические файлы, свои фото и т.д.

DLE
16 лет назад
seojbs
54 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров