Скрипт для хостинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок284 просмотра

Требуется написать скрипт для администрирования нексольких функций на хостинги, так скажим клиентский доступ к аккаунту на хостинге.

Функции такие как создание почты, создание поддоменов, и нескольких простых настроек.

16 лет назад
konde
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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