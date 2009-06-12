Изменить отображение новостей

Есть сайт на самописанной CMS.

Страница новостей – zazou.biz/?go=news

На ней колонки с новостями и справа колонка Архив.

Из нее нужно удалить месяцы и сделать так, чтобы при добавлении новости в одну из колонок, предыдущая уходила в архив.

И еще. сейчас сделано так, что новость без картинки не добавляется. Нужно исправить.

Работы не много. Срок - день-два.

Оставляйте примерные цены и icq.