Изменить отображение новостей

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Закрыт9 заявок173 просмотра

Есть сайт на самописанной CMS.

Страница новостей – zazou.biz/?go=news

На ней колонки с новостями и справа колонка Архив.

Из нее нужно удалить месяцы и сделать так, чтобы при добавлении новости в одну из колонок, предыдущая уходила в архив.

И еще. сейчас сделано так, что новость без картинки не добавляется. Нужно исправить.

Работы не много. Срок - день-два.

Оставляйте примерные цены и icq.

16 лет назад
brass-j
Артур 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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