Программирование сайта

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Закрыт20 заявок315 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо спрограммировать интернет-магазин.

Сроки - к воскресенью желательно иметь тестовую версию) Дизайн есть.

Какова примерная стоимость?

Просьба указывать свои емейлы для высылания техзадания.

Спасибо.

16 лет назад
mediamanager
Менеджер 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

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Нет заявок фрилансеров