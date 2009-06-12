Нужны доработки готового скрипта (сайта)

1. Сделать вывод сгенерированного блока с тизерами, более аккуратным. Т.е. что бы тизеры и описание к ним в блоке распологались в блоке ровно, расстояние между ними было одинаковое, и если допустим описание тизера слишком длинное, то строка автоматически переносилась. Что бы не растягивать блок с тизерами и расстояние между ними было одинакого - всегда.

2. Сделать возможность редактирования описания и ссылки тизеров, а то сейчас жуть как неудобно.

3. Немного расширить функционал настройки блока с тизерами. Вот как здесь например сделать - http://startizer.info/block.html?id=135

Логин: testscript

Пароль: 123123

4. Топ тизеров организовать http://startizer.info/top.html

5. Сделать простейшую форму обратной связи.