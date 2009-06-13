Поправить модуль для Dle (for AcidSlayer)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок113 просмотров

Приватный проект для AcidSlayer.

DLE
16 лет назад
TimeCom
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Все было зделавно в сроки, качественно! Приятно работать с такими людьми. Этот человек - мой выбор.
Спасибо! Очень приятно работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад