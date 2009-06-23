Админская часть: список сайтов, у каждого сайта - список урлов. Для добавления урла используется: урл, почта куда высылать (или через запятую почты). Скрипт работает, и по Крону раз в сутки ...
Натянуть верстку на joomla
Нужен опытный программист, хорошо разбирающийся в сms Joomla (и virtuemart) для помощи в создании проекта.
Есть верстка html, которуб надо интегрировать в джумла (Joomla 1.5.9 + virtuemart 1.1.3 - обязательно).
Бюджет до 50$
Важно: отсутсвие отрицательных отзывов, наличие положительных. Способность вести дело до конца.
Все ответы ТОЛЬКО в проект. ICQ, личка игнорируются перманентно.
По сути надо только установить на сайт joomla, прикрутить виртмарт и натянуть на шаблон дизайн. + нектоорые мелочи (не лошади, а мелочи ;). Для знающего joomla-программиста работы на день-два.
Прошу, тех, кто не умеет, не уверен в себе. не беритесь за задачу, не подводите меня и других.
Без предоплаты (смотрите отзывы)
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