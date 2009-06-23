Натянуть верстку на joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки164 просмотра

Нужен опытный программист, хорошо разбирающийся в сms Joomla (и virtuemart) для помощи в создании проекта.

Есть верстка html, которуб надо интегрировать в джумла (Joomla 1.5.9 + virtuemart 1.1.3 - обязательно).

Бюджет до 50$

Важно: отсутсвие отрицательных отзывов, наличие положительных. Способность вести дело до конца.

Все ответы ТОЛЬКО в проект. ICQ, личка игнорируются перманентно.

По сути надо только установить на сайт joomla, прикрутить виртмарт и натянуть на шаблон дизайн. + нектоорые мелочи (не лошади, а мелочи ;). Для знающего joomla-программиста работы на день-два.

Прошу, тех, кто не умеет, не уверен в себе. не беритесь за задачу, не подводите меня и других.

Без предоплаты (смотрите отзывы)

HTMLJoomla
16 лет назад
smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Мне понравилось работать с Сергеем. Очень хорошо знает движок, все делает быстро и качественно. Фактически, это первый адекватный человек разбирающийся в Joomla, которого я нашел на этом сайте 9из более чем 10 претендентов!). Спасибо большое, вам, Сергей лично от меня.
Отличный заказчик. Четко ставит ТЗ, терпеливый и не временит с оплатой. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад