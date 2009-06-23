Натянуть верстку на joomla

Нужен опытный программист, хорошо разбирающийся в сms Joomla (и virtuemart) для помощи в создании проекта.

Есть верстка html, которуб надо интегрировать в джумла (Joomla 1.5.9 + virtuemart 1.1.3 - обязательно).

Бюджет до 50$

Важно: отсутсвие отрицательных отзывов, наличие положительных. Способность вести дело до конца.

Все ответы ТОЛЬКО в проект. ICQ, личка игнорируются перманентно.

По сути надо только установить на сайт joomla, прикрутить виртмарт и натянуть на шаблон дизайн. + нектоорые мелочи (не лошади, а мелочи ;). Для знающего joomla-программиста работы на день-два.

Прошу, тех, кто не умеет, не уверен в себе. не беритесь за задачу, не подводите меня и других.

Без предоплаты (смотрите отзывы)