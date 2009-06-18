Сделать скрипт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки176 просмотров

Нужно сделать простенький скрипт ( либо программу), который должен уметь автоматически через определенное количество символов выделять фрагмент (несколько слов) одним стилем ( к примеру h1) . Обязательно должен читать формат docx (word 2007)

Жду ваших предложение и желательно сразу цену .

16 лет назад
aleksey1111
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sptwork
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Сделал очень оперативно и за небольшую оплату. Результатам остался доволен. Всем советую!
Грамотный и приятный в общении заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sptwork
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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